Посольство РФ потребовало от Киева объяснить недопуск россиян на Украину

Отказы во въезде на территорию Незалежной происходят даже несмотря на соблюдение гражданами России всех требований.

Посольство России на Украине направило в Министерство иностранных дел Незалежной ноту с просьбой объяснить массовый недопуск россиян на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

Отказы во въезде происходят даже несмотря на соблюдение гражданами России всех требований.

— Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий, — говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы Украины, пограничники страны не пустили в страну более 75 россиян в аэропортах Киева.

Напомним, лидер Незалежной Пётр Порошенко ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней, после того как три судна ВМС Украины пересекли государственную границу РФ и были в итоге задержаны.