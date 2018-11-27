Посольство РФ потребовало от Киева объяснить недопуск россиян на Украину

Посольство России на Украине направило в Министерство иностранных дел Незалежной ноту с просьбой объяснить массовый недопуск россиян на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.
Отказы во въезде происходят даже несмотря на соблюдение гражданами России всех требований.
— Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий, — говорится в сообщении.
По данным Госпогранслужбы Украины, пограничники страны не пустили в страну более 75 россиян в аэропортах Киева.
Напомним, лидер Незалежной Пётр Порошенко ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней, после того как три судна ВМС Украины пересекли государственную границу РФ и были в итоге задержаны.
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