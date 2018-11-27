Песков заявил, что Путин и Порошенко не общались после инцидента в Чёрном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких телефонных контактов между Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.

— Каких-либо телефонных контактов президентов не было, — сказал Песков РИА "Новости".

Ранее Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с Путиным после провокации Военно-морских сил Украины в Чёрном море.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.