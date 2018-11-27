Болтон назвал темы переговоров Путина и Трампа на полях G20

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал темы переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на полях G20.

Как отметил Болтон в беседе с представителями СМИ на брифинге в Белом доме, Путин и Трамп обсудят вопросы "в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 ещё прорабатывается.

Саммит G20 в Аргентине будет проходить с 30 ноября по 1 декабря.