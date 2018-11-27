В Ливане убили британского журналиста Гэвина Форда

Журналист Гэвин Форд, который вёл популярное шоу "Утро с Гэвином Фордом", был найден мёртвым 27 ноября в своём доме в Ливане, пишет местная газета An-Nahar.
Сотрудники Radio One обратились к местным властям после того, как радиоведущий не пришёл на работу и не ответил на многочисленные звонки коллег.
По информации издания, было установлено, что радиоведущий погиб от удушения, при этом его руки были связаны.
Также отмечается, что автомобиль Форда угнали.
В настоящий момент мотивы убийства и личность злоумышленника не установлены, ведётся следствие.
Известно, что Форд работал на местной радиостанции Radio One с 1995 года.
Радиостанция опубликовала пост в "Фейсбуке", в котором сообщила о смерти члена своей команды и выразила соболезнования семье, коллегам и друзьям Гэвина.
— Пусть его душа покоится с миром, — говорится в сообщении.
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