"Не на Мальдивах". Украинские СМИ выяснили, где Тимошенко отметила день рождения

День рождения лидера "Батьковщины" и кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко прошёл в условиях особой секретности.

Отмечается, что политик попросила коллег не распространяться о том, где и с кем она отмечает праздник. Однако украинские журналисты всё же постарались добраться до истины.

— Уверен, что она отмечает точно не на Мальдивах, Сейшелах или офшорах. Думаю, она празднует в кругу своих родных, которых, к сожалению, она редко видит, — передают слова нардепа "Батьковщины" Алексея Рябчина украинские "Вести".

Коллеги Тимошенко не стали предполагать, какие подарки могла получить кандидат в президенты. По мнению некоторых, лучшим подарком лидеру "Батьковщины" стал "срыв переноса выборов под предлогом военного положения". Отмечается, что после этого шансы Тимошенко стать президентом Украины увеличились.