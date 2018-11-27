Продала дочь за $5 тыс. В Казахстане выявили очередной случай торговли детьми

В ходе спецоперации "Stop трафик" в этой и ещё трёх странах Средней Азии за неделю зафиксировали почти сотню фактов продажи людей.

В Атырауской области Казахстана женщина продала собственного новорождённого ребёнка, сообщили в МВД республики.

— Сотрудниками полиции Атырауской области выявлен факт продажи своей новорождённой дочки 32-летней женщиной за пять тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетними, — рассказали правоохранители.

И это лишь один из 95 случаев торговли людьми, выявленных за последнюю неделю в четырёх странах: в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Из них 67 фактов зафиксировали в Казахстане.

— В Казахстане полицией выявлено 67 фактов, из них 14 фактов торговли людьми, два — торговли несовершеннолетними, факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, семь фактов вовлечения в занятие проституцией, — сообщили в МВД Казахстана.