Продала дочь за $5 тыс. В Казахстане выявили очередной случай торговли детьми

В Атырауской области Казахстана женщина продала собственного новорождённого ребёнка, сообщили в МВД республики.
— Сотрудниками полиции Атырауской области выявлен факт продажи своей новорождённой дочки 32-летней женщиной за пять тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетними, — рассказали правоохранители.
И это лишь один из 95 случаев торговли людьми, выявленных за последнюю неделю в четырёх странах: в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Из них 67 фактов зафиксировали в Казахстане.
— В Казахстане полицией выявлено 67 фактов, из них 14 фактов торговли людьми, два — торговли несовершеннолетними, факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, семь фактов вовлечения в занятие проституцией, — сообщили в МВД Казахстана.
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