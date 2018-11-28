В США оценили ущерб от пожара в Калифорнии

Ущерб, нанесённый самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии, составит "миллиарды долларов". Такую оценку озвучил министр внутренних дел США Райан Зинке.

По его словам, правительство уже выделило пострадавшим от пожара более 20 миллионов долларов, однако это лишь малая часть средств, которые уйдут на восстановление штата.

— Я предпочёл бы расходовать деньги из федерального бюджета на множество вещей, а не быть вынужденным ликвидировать нанесённый ущерб, — передаёт ТАСС слова Зинке.

Напомним, число погибших при пожаре достигло 88 человек, ещё 200 до сих пор считаются пропавшими без вести. Ранее Лайф сообщал, что большая часть жителей пострадавших районов не была оповещена о начале пожара.