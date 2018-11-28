Укусила за голову. Нападение акулы на Багамах сняли на видео

Хищница в считаные секунды подплыла к мужчине и раскрыла пасть. Пострадавший успел запомнить только "звук хруста" своего черепа.

Подводная охота у берегов Багамских островов едва не закончилась гибелью для 29-летнего Уилла Краузе из американского штата Южная Каролина. Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, пока мужчина вместе с друзьями плавал на глубине с подводным ружьём, со спины к нему подплыла двухметровая акула. Она раскрыла пасть и сжала зубы на голове и шее жертвы, после чего уплыла прочь. Всё произошло за несколько секунд.

— Единственное, что я действительно запомнил в тот момент под водой, был звук — звук хруста моей головы. Крайне неприятный звук, — рассказал впоследствии Краузе.

Лишь после того, как Уилл поднялся на поверхность, он понял, что с ним произошло. Товарищи перевязали ему голову, из которой шла кровь. У Краузе сотрясение мозга. Врачи наложили швы на места укусов.

Отметим, что животное, напавшее на охотника, относится к одной из разновидностей серых акул. Такие рыбы могут достигать в длину почти трёх метров.