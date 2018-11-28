США призвали Европу к более эффективным санкциям против России

Также в Госдепе заявили, что Вашингтон хочет видеть от стран Евросоюза больше помощи Киеву.

В Госдепартаменте США выступили с заявлением, что странам Европы следует сделать антироссийские санкции эффективнее.

— Многие европейские страны ввели санкции против России из-за её действий в Крыму, на Украине. Как мне сказали эксперты, не все эти санкции полностью выполняются, — отметила на брифинге для СМИ официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Также она добавила, что Вашингтон хочет видеть от ЕС больше помощи Киеву. Пока же, по словам Нойерт, "США несут это бремя в основном в одиночку".

Кроме того, американская сторона в очередной раз призвала европейские страны не допустить развития проекта "Северного потока — 2". Как заметила Нойерт, он "помогает российским властям".