Сербия подала жалобу на торговые пошлины Косова

Правительство Сербии подало жалобу в секретариат торгового союза стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA) на введённые властями Косова торговые пошлины. Об этом сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич.

Она отметила, что у CEFTA есть три месяца на решение косовской проблемы.

— Они должны в 90-дневный срок после приёма запроса решить проблему, которую Приштина создала нарушением соглашения CEFTA, — цитирует премьера сербское национальное телевидение.

Как сообщалось ранее, правительство Косова ввело 100-процентный тариф на импорт товаров, произведённых в Сербии и Боснии.