Американские власти сетуют, что журналисты публикуют информацию, которая ослабляет Соединённые Штаты.

Бывшая замглавы Министерства внутренней безопасности США Сюзанн Споулдинг заявила, что в российских СМИ сообщают правдивую информацию — вот только она явно не на пользу Вашингтону. Об этом пишет РИА "Новости".

— Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию и повторяют её в очевидно одностороннем ключе, — высказалась Споулдинг во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Она привела в пример программу "Американский адвокат" на RT, в которой рассказывалось о коррупции в судебной системе США.

— Они своими программами подтверждают правдивость этого заявления. Я не думаю, что что-то там ложь. Но это неоправданно одностороннее мнение, — подчеркнула экс-заместитель главы МВБ.

Споулдинг назвала такие публикации пропагандой, используемой для ведения информационной войны.

— Россия ни на чьей стороне. Она на своей стороне. И её стремление не в том, чтобы сделать нас лучше, и не в том, чтобы поднять наши проблемы, решить их. Не в том, чтобы помочь решить наши проблемы с эмиграцией, а чтобы сделать нас слабее, — сказала она.