"Не скупать спички и соль". Порошенко рассказал, как жить при военном положении

Никаких ограничений конституционных прав не будет применяться на Украине во время военного положения. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко.

Порошенко отметил, что права граждан могут быть ограничены только в случае прямого вторжения российской армии, и призвал украинцев не паниковать.

— Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины за спичками и солью... Никаких ограничений на снятие депозитов, операции по обмену валют, поездки за границу для украинских граждан не будет, — сказал президент в эфире нескольких украинских телеканалов.

Ранее Верховная рада утвердила режим военного положения в ряде областей Украины сроком на 30 дней.