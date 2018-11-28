СМИ: Президент Мексики наградит зятя Трампа орденом Ацтекского орла

Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето наградит старшего советника президента США Джареда Кушнера орденом Ацтекского орла, сообщает телекомпания CNN.
Отмечается, что церемония вручения высшей госнаграды для иностранцев состоится 30 ноября в Буэнос-Айресе на саммите G20.
По информации канала, Кушнер получит награду за вклад в координацию мексикано-американских отношений с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.
В числе главных достижений советника главы Белого дома СМИ назвали заключение нового торгового договора вместо Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
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