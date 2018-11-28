СМИ: Президент Мексики наградит зятя Трампа орденом Ацтекского орла

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СМИ: Президент Мексики наградит зятя Трампа орденом Ацтекского орла

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Старший советник президента США Джаред Кушнер. Фото: © Twitter/redball

Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето наградит старшего советника президента США Джареда Кушнера орденом Ацтекского орла, сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что церемония вручения высшей госнаграды для иностранцев состоится 30 ноября в Буэнос-Айресе на саммите G20.

По информации канала, Кушнер получит награду за вклад в координацию мексикано-американских отношений с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.

В числе главных достижений советника главы Белого дома СМИ назвали заключение нового торгового договора вместо Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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