Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года

Национальный совет кинокритиков США признал картину "Зелёная книга" лучшей в текущем году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
При этом Вигго Мортенсен, исполнивший главную роль в фильме, был назван лучшим актёром.
New Blog Post Green Book: A Movie….and A Book https://t.co/8tRJFywTYR https://t.co/7RcFD0PQq0#GreenBookMovie @greenbookmovie pic.twitter.com/GTZDcE8tHR— Mason SCRC (@gmuscrc) 27 ноября 2018 г.
Актрисой года жюри выбрало Леди Гагу — успех ей принесла роль в мюзикле "Звезда родилась". Постановщик данной картины Брэдли Купер был номинирован как лучший режиссёр.
Вторая часть "Суперсемейки" победила в номинации "Лучший анимационный фильм", а сценаристом года стал Пол Шредер благодаря картине "Первая реформатская церковь".
Среди иностранных проектов Национальный совет кинокритиков США отметил "Холодную войну".
Церемония награждения состоится 8 января 2019 года в Нью-Йорке.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени