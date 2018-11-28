Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года

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Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года

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Национальный совет кинокритиков США признал картину "Зелёная книга" лучшей в текущем году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

При этом Вигго Мортенсен, исполнивший главную роль в фильме, был назван лучшим актёром.

Актрисой года жюри выбрало Леди Гагу — успех ей принесла роль в мюзикле "Звезда родилась". Постановщик данной картины Брэдли Купер был номинирован как лучший режиссёр.

Вторая часть "Суперсемейки" победила в номинации "Лучший анимационный фильм", а сценаристом года стал Пол Шредер благодаря картине "Первая реформатская церковь".

Среди иностранных проектов Национальный совет кинокритиков США отметил "Холодную войну".

Церемония награждения состоится 8 января 2019 года в Нью-Йорке.

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