Сотрудники Google выступили против запуска китайской версии поисковика

Группа сотрудников Google опубликовала открытое письмо, призвав своего работодателя отменить планы по запуску поисковой системы Dragonfly в Китае. Эта версия поисковика Google включает в себя режим цензуры.
Проект Dragonfly был подвергнут резкой критике со стороны правозащитных организаций. Компания Google будет активно участвовать в нарушениях прав человека в случае содействия цензурированию инакомыслия.
Как сообщалось ранее, проект позволит китайской компании, которая работала с Google, получить доступ к истории поиска пользователей. В частности, можно будет запрашивать их телефонные номера.
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