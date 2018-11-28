У Северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

В северной части Курильских островов произошло землетрясение. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.
— Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в 145 километрах юго-восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг находился на глубине 20 километров — приводит слова Семёновой РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал ещё о нескольких случаях землетрясений, произошедших недалеко от Курильских островов.
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