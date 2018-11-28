У Северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

Читайте также

У Северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

192

Фото: © РИА Новости/Андрей Шапран

В северной части Курильских островов произошло землетрясение. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

— Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в 145 километрах юго-восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг находился на глубине 20 километров — приводит слова Семёновой РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал ещё о нескольких случаях землетрясений, произошедших недалеко от Курильских островов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×