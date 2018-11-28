Первый межпланетный кубсат сфотографировал Марс крупным планом

Станцию Mars InSight запустили с базы ВВС США в Калифорнии 5 мая. Установка преодолела расстояние в 480 миллионов километров.
После модуль автоматической станции Mars InSight совершил успешную посадку в районе нагорья Элизий около экватора Марса. Данный район представляет собой достаточно ровный участок поверхности, поэтому специалисты и выбрали его.
Уже через несколько недель начнутся сейсмические исследования Марса. Задача NASA заключается в исследовании геологической активности Красной планеты, а также подготовке почвы для экспедиций с людьми.
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