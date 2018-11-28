В Китай впервые прилетели редкие бакланы — видео

Представителей исчезающего вида птиц обнаружили в парке на северо-западе Китая, сообщает CGTN. По данным телеканала, это малые бакланы, которых прежде в стране не видели ни разу.

Экологи заявили, что прилёт пернатых говорит об улучшении окружающей среды в Китае.

Малый баклан обитает на юге Европы, в Средней Азии и на Ближнем Востоке. В Европе насчитывается всего шесть — семь тысяч пар особей, и их становится всё меньше, во многом из-за браконьеров.