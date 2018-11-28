Названа возможная причина пожара на ледоколе в Петербурге

Возгорание на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге произошло из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".
— По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации, — цитирует РИА "Новости" представителя компании.
Ранее Лайф сообщал о возгорании, произошедшем на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин". В результате пожара пострадало два человека.
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