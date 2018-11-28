Названа возможная причина пожара на ледоколе в Петербурге

Читайте также

Названа возможная причина пожара на ледоколе в Петербурге

223

Фото: © РИА Новости/алексей Даничев

Возгорание на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге произошло из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

— По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации, — цитирует РИА "Новости" представителя компании.

Ранее Лайф сообщал о возгорании, произошедшем на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин". В результате пожара пострадало два человека.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×