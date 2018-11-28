Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Чёрном море

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его планируемая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на полях G20 находится под угрозой срыва из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом президент США сообщил в интервью газете The Washington Post.

По словам главы Белого дома, сейчас он ждёт "полного отчёта" от своей команды по этой ситуации, который будет иметь "весьма определяющее значение".

— Может быть, у меня не будет встречи с Путиным. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще, — рассказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на полях G20 ещё прорабатывается. В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал темы переговоров российского и американского лидеров.

Лайф писал, что 25 ноября три украинских судна пересекли границу РФ, направившись в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Также на Украине ввели военное положение на 30 дней после инцидента в Чёрном море.