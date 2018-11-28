В Госдуме предложили смягчить наказание для скрывающихся с места ДТП водителей

По мнению авторов идеи, в некоторых случаях автомобилистов стоит штрафовать, а не лишать прав.

В Государственную думу внесли законопроект о введении штрафов для водителей, которые оставляют место аварии, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что документ предусматривает взыскание в размере пяти тысяч рублей в качестве альтернативного наказания вместо лишения водительских прав.

— Законопроектом предлагается дополнить санкцию части 2 статьи 12.27 КоАП РФ наказанием в виде штрафа в размере 5000 рублей, не изменяя вид и срок уже имеющихся наказаний, — говорится в пояснительной записке.

Сейчас за оставление места ДТП предусмотрено лишение прав на срок от одного года до полутора лет или до 15 суток административного ареста.

Авторы законопроекта отметили, что эти наказания введены в 2007 году с учётом дорожной обстановки того времени. С тех пор, заявили депутаты, количество аварий снизилось.

Кроме того, по мнению законодателей, в случае мелкого ДТП с единственным участником лишение прав для него слишком строгая мера.