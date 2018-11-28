Автошколы предложили изменить экзамены для будущих водителей

По мнению экспертов, необходимо сократить количество упражнений и увеличить время, отведённое для проверки ученика на дороге.

Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с предложением изменить порядок проведения экзаменов, пишут "Известия".

Эксперты считают нужным уменьшить количество упражнений и увеличить время проверки ученика на дороге.

Кроме того, в ассоциации подвергли критике идею ГИБДД объединить испытания на площадке и в городе. По мнению специалистов, это снижает качество обучения.

Как ранее сообщал Лайф, в апреле 2018 года ГИБДД предложила ввести объединённый экзамен с элементами "площадка" и "город".