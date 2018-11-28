Собянин включил в программу реновации ещё 13 стартовых площадок

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому в программу реновации войдёт ещё 13 стартовых площадок.
Отмечается, что теперь их общее число увеличилось до 295.
Новые площадки расположены в 11 районах столицы. Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что список ещё не завершён.
— Утверждённый перечень адресов не является окончательным. Работа по поиску новых стартовых площадок будет продолжена, — цитирует чиновника официальный сайт мэра Москвы.
На новых территориях планируется построить 170 тысяч квадратных метров жилья.
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