Собянин включил в программу реновации ещё 13 стартовых площадок

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Собянин включил в программу реновации ещё 13 стартовых площадок

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Отмечается, что на новых территориях планируется построить 170 тысяч квадратных метров жилья.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому в программу реновации войдёт ещё 13 стартовых площадок.

Отмечается, что теперь их общее число увеличилось до 295.

Новые площадки расположены в 11 районах столицы. Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что список ещё не завершён.

— Утверждённый перечень адресов не является окончательным. Работа по поиску новых стартовых площадок будет продолжена, — цитирует чиновника официальный сайт мэра Москвы.

На новых территориях планируется построить 170 тысяч квадратных метров жилья.

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