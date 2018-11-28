Украинский генерал: Киев подставил своих моряков в Керченском проливе

Он подчеркнул: если власти Украины сознательно выбрали маршрут для нарушивших границу судов, то они совершили "большое преступление".

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж выразил мнение, что моряки задержанных в Азовском море украинских кораблей стали жертвами нечестных игр властей своей страны.

— С точки зрения юридических норм и международного права мы правы стопроцентно, но мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков, — цитирует генерала портал Politeka.

Маломуж также отметил, что развитие событий после нарушения российской границы было очевидным, в том числе и задержание экипажей с применением оружия.

По его словам, если решение вторгнуться в российские территориальные воды приняли в Киеве, то власти страны совершили "большое преступление".

Как ранее писал Лайф, родственница одного из задержанных украинских моряков рассказала, что он получал приказ стрелять по российским кораблям.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. Вскоре корабли задержали, а моряков допросили. Некоторые из них признались, что осознанно игнорировали требования остановиться и понимали, что совершали провокацию. Сообщалось, что 12 военных арестованы на два месяца.