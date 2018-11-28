В США граждан России и Казахстана обвинили в интернет-мошенничестве

По версии следствия, обвиняемые заработали более 36 миллионов долларов, обманывая клиентов с помощью специальных программ.

Министерство юстиции США вынесло заочное обвинение в интернет-мошенничестве шестерым россиянам и двум гражданам Казахстана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В документах прокуратуры сказано, что с 2014 года обвиняемые делали вид, что управляли рекламным бизнесом в Интернете. С помощью специального программного обеспечения мошенники фальсифицировали просмотры рекламы, вынуждая клиентов платить. Таким образом за четыре года преступники заработали около 36 миллионов долларов.

Отмечается, что сейчас граждане Казахстана и один гражданин России задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии и ждут экстрадиции в США. Остальные обвиняемые находятся в розыске.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке уже подтвердило свою осведомлённость о случившемся. На своей странице в "Твиттере" дипломаты сообщили, что ведомство держит ситуацию на контроле.