В Брюсселе прошла акция в поддержку русскоязычных школ Латвии

Демонстрация прошла у здания Европарламента. В ней приняли участие граждане Латвии, России и представители других государств.

У стен Европарламента в Брюсселе состоялась акция в поддержку русскоязычных школ в Латвии. Об этом сообщил организатор митинга депутат ЕП Мирослав Митрофанов.

— Мы хотели послать ясный сигнал властям Латвии, всем нашим противникам и сторонникам, что намерены продолжать борьбу в защиту русского образования, в защиту школ национальных меньшинств Латвии, — передаёт РИА "Новости" слова Митрофанова.

Политик также добавил, что в акции приняло участие около 60 человек, в основном это были "члены делегации из Латвии, которые прибыли в Брюссель на Европейский русский форум".

В начале осени Лайф сообщал, что на митинг в поддержку русскоязычных школ Латвии в Риге вышло более пяти тысяч человек.