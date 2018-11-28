Россияне рассказали, какой видят жизнь в стране через пять лет

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Россияне рассказали, какой видят жизнь в стране через пять лет

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Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Полторы тысячи россиян в рамках опроса поделились мнением о будущем страны. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные холдинга "Ромир", который провёл исследование.

Выяснилось, что более трети респондентов (35%) уверены, что жизнь в России через пять лет изменится к лучшему.

Пессимистов оказалось намного меньше — 24%. Они признались, что не надеются ни на какие положительные изменения.

А больше всего опрошенных — 41% — заняли нейтральную позицию: они считают, что страна за пять лет не изменится никак.

Сообщается, что оптимистически настроены в основном молодые россияне — в возрастной категории от 18 до 24 лет их 40%.

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