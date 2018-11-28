СМИ назвали главного претендента на "Золотой мяч"

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч". Об этом сообщает испанская радиостанция Onda Cero.
Отмечается, что в числе финалистов престижной премии будут звёздный португалец из "Ювентуса" Криштиану Роналду и французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.
При этом испанские эксперты спрогнозировали, что Роналду станет вторым в голосовании, а третьим окажется Гризманн.
Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" пройдёт 3 декабря в Париже.
Ранее издание L'Équipe опубликовало на своём сайте ролик. В нём чаще всего показывали Луку Модрича, а также французских футболистов Рафаэля Варана и Килиана Мбаппе, которые, по утверждению авторов, должны составить тройку главных претендентов на "Золотой мяч".
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