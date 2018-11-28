Российские учёные создали уникальные устройства для контроля безопасности АЭС

Учёные из Москвы предложили новый способ контролировать состояние оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) реакторов АЭС.

Профессор НИЯУ МИФИ Евгений Кудрявцев сообщил, что его подчинённые создали комплекс уникальных установок, которые контролируют оболочки твэлов, не влияя на работу АЭС. Кроме того, по-новому можно будет исследовать и само состояние оболочек элементов.

— Сканирование оболочек позволяет выявить участки коррозионных повреждений на внешней и внутренней поверхности, определить вид коррозии и её параметры, — приводит слова Кузнецова РИА "Новости".

Отмечается, что все работы и испытания производились при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.