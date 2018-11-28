Из-за ливней в Австралии тысячи домов остались без электричества

Проливные дожди в Сиднее стали причиной отмены нескольких авиарейсов и отключения электроснабжения в тысячах домов, сообщает Reuters.
SYDNEY - Stations flooded, powerlines and trees down as well as homes inundated with water #Marksweather #sydney #sydneyweather #SydneyStorm pic.twitter.com/CprlUix82H— ⚡MarksWeather (@Marks_Weather) 27 ноября 2018 г.
Отмечается, что погодные условия также повлияли на ситуацию на дорогах — аварийные службы получили несколько обращений с просьбами о помощи.
Does anyone have a kayak I can borrow? #sydneyweather pic.twitter.com/B6AzJdEIkZ— Jeremy Bowell (@jezzster) 27 ноября 2018 г.
Представители аэропорта Сиднея заявили, что в настоящий момент работает только одна взлётная полоса, из-за чего некоторые рейсы пришлось отменить или задержать.
Местные синоптики полагают, что штормы будут бушевать большую часть дня и прекратятся только вечером, но при этом сильный ветер сохранится.
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