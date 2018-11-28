Из-за ливней в Австралии тысячи домов остались без электричества

Непогода повлияла на расписание авиарейсов, которые были отменены, а также на ситуацию на дорогах.

Проливные дожди в Сиднее стали причиной отмены нескольких авиарейсов и отключения электроснабжения в тысячах домов, сообщает Reuters.

Отмечается, что погодные условия также повлияли на ситуацию на дорогах — аварийные службы получили несколько обращений с просьбами о помощи.

Представители аэропорта Сиднея заявили, что в настоящий момент работает только одна взлётная полоса, из-за чего некоторые рейсы пришлось отменить или задержать.

Местные синоптики полагают, что штормы будут бушевать большую часть дня и прекратятся только вечером, но при этом сильный ветер сохранится.