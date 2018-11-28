Названы любимые места для отдыха у иностранцев на Дальнем Востоке

Отмечается, что за последние три года поток туристов в регион увеличился на 71,5%.

Иностранных туристов на Дальнем Востоке больше всего интересуют туры по Транссибирской магистрали, гейзерные площадки Кроноцкого заповедника и парк "Вулканы Камчатки". К такому выводу пришли специалисты британской компании EY.

— От 30% до 45% хотели бы совершить тур по Транссибирской магистрали, почти треть опрошенных — увидеть природный парк "Вулканы Камчатки", а потенциальные туристы из Китая отдали ему 41% голосов, — приводит РИА "Новости" отрывки из исследования.

Эксперты также добавили, что гейзеры, расположенные в Кроноцком заповеднике, пользуются наибольшей популярностью у европейцев.

Отмечается, что за последние три года поток туристов на Дальний Восток увеличился на 71,5%. В 2017 году регион посетило 5,4 миллиона иностранцев.