Отсидевший в тюрьме экс-футболист "Локомотива" дал совет Кокорину и Мамаеву

По мнению Георгия Деметрадзе, отбывавшего срок в Грузии по обвинению в связях с оргпреступностью, Кокорин и Мамаев должны скоро выйти на свободу.

Экс-нападающий московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Георгий Деметрадзе, отсидевший более двух лет в грузинской тюрьме, посоветовал арестованным Павлу Мамаеву и Александру Кокорину "терпеть и ждать освобождения".

— Хочется их видеть на свободе. Тюрьма — это жесть, — заявил изданию "Спорт-экспресс" Деметрадзе, ставший лучшим бомбардиром чемпионата России в 1999 году.

Также бывший футболист выразил мнение, что к Кокорину и Мамаеву в СИЗО "относятся хорошо, уважительно", поскольку они "всё-таки заслуженные люди в России".

При этом Деметрадзе усомнился в том, что Кокорин и Мамаев получат реальный тюремный срок.

— Сейчас просто надо немного проявить характер. Я на 100 процентов уверен, что реальный срок им не дадут. Можно штрафовать, можно давать условное наказание. Но только не тюрьма! Как после неё вернуться в футбол? Даже за несколько месяцев можно многое растерять… — рассказал он.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве и сейчас находятся в СИЗО.