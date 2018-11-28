Медведь убил двух человек в Канаде

Семья любила дикую природу и жила в уединённом доме у озера на северо-западе страны.

37-летняя женщина и её 10-месячная дочь стали жертвами нападения медведя в канадской провинции Юкон, сообщает CBS. По данным телеканала, в момент атаки они были рядом со своим домом у озера Эйнарсон.

Сообщается, что мужчина был далеко и заметил медведя гризли слишком поздно. Он успел застрелить хищника, а потом направился к дому, возле которого обнаружил тела гражданской жены и девочки.

Отмечается, что семья купила этот дом три года назад, однако женщина редко туда выбиралась, поскольку много времени у неё отнимала работа — она была учителем. Долгожданная возможность пожить на природе появилась у неё в декретном отпуске. По мнению друзей, погибшая имела достаточный опыт жизни среди дикой природы.