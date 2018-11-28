В США пропавшая хаски нашлась почти за 2000 километров от дома

Житель Нью-Йорка, потерявший собаку два года назад, снова воссоединится со своим любимцем, однако для этого ему придётся пересечь всю страну. Об удивительной истории рассказало издание The Independent.

Хаски по кличке Синатра убежала из дома в 2016 году после трагической гибели 14-летней хозяйки. Отец девочки пытался найти собаку, но вскоре сдался.

Однако спустя два года мужчина получил сообщение в Facebook от жительницы штата Флорида. Та нашла собаку, которая полностью соответствовала описанию сбежавшей Синатры.

Несмотря на то что между Нью-Йорком и Флоридой более 1700 километров, выяснилось, что животное действительно принадлежит жителю "Большого яблока". Теперь мужчина собирается в поездку, чтобы забрать Синатру с другого конца страны.