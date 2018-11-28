Россия планирует построить в Аргентине крупную АЭС

Соглашение о стратегическом партнёрстве в ядерной сфере две страны собираются подписать в ходе предстоящего саммита "Большой двадцатки".

Россия и Аргентина обсуждают совместный проект строительства АЭС, сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Электростанцию планируют возвести по российскому дизайну. Это станет частью сотрудничества двух стран в ядерной сфере, о котором планируют договориться на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

— Мы можем построить такую станцию, заниматься её обслуживанием и продавать по определённой фиксированной цене электроэнергию аргентинским партнёрам, — цитирует ТАСС дипломата.

Он добавил, что между государствами сейчас идут переговоры также о сооружении или продаже Аргентине готовой плавучей электростанции.

Съезд лидеров "Большой двадцатки" пройдёт в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря 2018 года. В рамках саммита Владимир Путин встретится с аргентинским коллегой Маурисио Макри.