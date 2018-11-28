Полузащитник "Спартака" Зобнин получил премию "Джентльмен года"

В прошлом году этого приза, вручаемого благородному и корректному футболисту, был также удостоен представитель "Спартака" — голкипер Артём Ребров.

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин признан лауреатом премии "Футбольный джентльмен года" по версии газеты "Комсомольская правда".

Как сообщает издание, данная премия вручается ежегодно уже на протяжении 25 лет, а главным критерием при выборе победителя считается достойное поведение как на футбольном поле, так и за его пределами.

Помимо Зобнина стать "джентльменами года" могли ещё 22 футболиста, выступающие за клубы РФПЛ.

Примечательно, что в прошлом году этого приза, вручаемого благородному и корректному игроку, был также удостоен представитель "Спартака" — голкипер Артём Ребров.

Ранее Лайф писал, что Роман Зобнин успешно перенёс операцию на колене и вернётся в строй через месяц.