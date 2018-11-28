Украина начала переговоры с США о создании военной базы на своей территории

Украина заинтересована в строительстве на своей территории военной базы США. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах страны.

В то же время информацию подтвердил и депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Винник. Политик отметил, что американский военный объект обеспечит Украине безопасность в случае агрессии со стороны России.

В конце лета президент Украины Пётр Порошенко похвастался формулой, которую создали украинские юристы. По словам лидера Незалежной, она позволит Украине оптимально и быстро попасть в ЕС и НАТО.