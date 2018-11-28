США начали установку наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии

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США начали установку наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии

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Фото: © РИА Новости

США возведут наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии недалеко от турецкой границы. Об этом сообщил представитель коалиции Шон Райан.

— Американские вооружённые силы возводят наблюдательные посты в северо-восточной Сирии, чтобы отрезать пути отступления для бойцов ИГИЛ*, которые могут попытаться сбежать в Турцию через север, — цитирует Райана ТАСС.

Также отмечается, что благодаря сооружениям территория Турции будет лучше защищена от террористов ИГИЛ*.

Райан, однако, не назвал точное число постов и места их постройки. Он отметил, что скрывает эту информацию в целях безопасности.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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