США начали установку наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии

США возведут наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии недалеко от турецкой границы. Об этом сообщил представитель коалиции Шон Райан.

— Американские вооружённые силы возводят наблюдательные посты в северо-восточной Сирии, чтобы отрезать пути отступления для бойцов ИГИЛ*, которые могут попытаться сбежать в Турцию через север, — цитирует Райана ТАСС.

Также отмечается, что благодаря сооружениям территория Турции будет лучше защищена от террористов ИГИЛ*.

Райан, однако, не назвал точное число постов и места их постройки. Он отметил, что скрывает эту информацию в целях безопасности.

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