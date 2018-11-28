Самолёт ВМС США провёл разведку у Керченского пролива

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Самолёт ВМС США провёл разведку у Керченского пролива

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Фото: © Flickr/glenn turner

Американский самолёт 27 ноября провёл разведку в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.

Как указывается в сообщении портала PlaneRadar, противолодочный Boeing P-8A Poseidon приближался к береговой линии полуострова на расстояние в 31 км.

Также отмечается, что 27 ноября в данном районе находился беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США. Кроме того, стратегический американский беспилотник провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе.

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