Венесуэла сбила четыре самолёта с колумбийскими наркоторговцами

Воздушные силы Венесуэлы перехватили четыре самолёта, принадлежащих колумбийским наркоторговцам. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

— В течение 15 дней были сбиты четыре самолёта колумбийских наркоторговцев, которые намеревались бороздить венесуэльское небо, но столкнулись с боливарианской военной авиацией, — приводит слова Мадуро Агентство новостей Венесуэлы.

Мадуро также отметил, что уничтожение самолётов свидетельствует об эффективности борьбы ВВС страны с незаконным оборотом наркотиков.