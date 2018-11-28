Венесуэла сбила четыре самолёта с колумбийскими наркоторговцами

Воздушные силы Венесуэлы перехватили четыре самолёта, принадлежащих колумбийским наркоторговцам. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.
— В течение 15 дней были сбиты четыре самолёта колумбийских наркоторговцев, которые намеревались бороздить венесуэльское небо, но столкнулись с боливарианской военной авиацией, — приводит слова Мадуро Агентство новостей Венесуэлы.
Мадуро также отметил, что уничтожение самолётов свидетельствует об эффективности борьбы ВВС страны с незаконным оборотом наркотиков.
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