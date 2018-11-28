Лесные пожары в Австралии охватили более 20 тыс. гектаров

В Австралии полыхают лесные пожары. Огнём охвачено более 20 тысяч гектаров на восточном побережье страны. Об этом сообщает портал 9News.

Отмечается, что спасатели уже не могут провести эвакуацию из некоторых районов, поэтому власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также эксперты предупредили о возникновении огненных штормов, которые образуются из-за сильного ветра.

Всего за пять дней огонь охватил более 20 тысяч гектаров и уничтожил большое количество жилых построек.