Прокатили на доске. Австралийцы спасли заплывшего на мелководье детёныша акулы

Читайте также

Прокатили на доске. Австралийцы спасли заплывшего на мелководье детёныша акулы

989

Спасатели из Сиднея поймали заплывшего на мелководье детёныша акулы и выпустили его в море, подбросив до более безопасной глубины на доске для сёрфинга. Об этом сообщило издание Daily mail.

Майкл Дженкинсон и Макартур Лачлан обнаружили маленького хищника в опасной близости от берегов залива Порт-Джексон, поймали и отпустили его на свободу.

Пользователи соцсетей восхитились храбростью парней и поблагодарили их за добрый поступок.

Отмечается, что герои необычной истории ранее принимали участие в австралийской телепередаче Bondi Rescue, посвящённой будням спасателей, патрулирующих пляж Бонди.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×