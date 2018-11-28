Прокатили на доске. Австралийцы спасли заплывшего на мелководье детёныша акулы

Спасатели из Сиднея поймали заплывшего на мелководье детёныша акулы и выпустили его в море, подбросив до более безопасной глубины на доске для сёрфинга. Об этом сообщило издание Daily mail.
Майкл Дженкинсон и Макартур Лачлан обнаружили маленького хищника в опасной близости от берегов залива Порт-Джексон, поймали и отпустили его на свободу.
Bondi lifeguard paddles shark to safety https://t.co/DYDcJfJ3J4 pic.twitter.com/WgcIpKZRmw— HabariCloud Today (@HabariCloud) 27 ноября 2018 г.
Пользователи соцсетей восхитились храбростью парней и поблагодарили их за добрый поступок.
Отмечается, что герои необычной истории ранее принимали участие в австралийской телепередаче Bondi Rescue, посвящённой будням спасателей, патрулирующих пляж Бонди.
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