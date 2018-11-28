Сын Высоцкого поддержал идею присвоения имени отца аэропорту Магадана

Сын Владимира Высоцкого актёр Никита Высоцкий выступил за переименование аэропорта "Магадан" в честь отца.

— На какой-то другой город я, возможно, так бы не отреагировал, а Магадан — это правильно. Мне кажется, что этот город, про который пел мой отец, он нужен ему. Здесь жить трудно, но здесь — настоящая жизнь, — цитирует Высоцкого РИА "Новости".

Напомним, в рамках конкурса "Великие имена России" более 40 аэропортов страны будут переименованы в честь выдающихся россиян. Ранее Лайф сообщал, что в финале голосования большинство жителей Магадана выбрали Владимира Высоцкого.