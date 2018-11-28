Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении

Высокое атмосферное давление, снег и до минус 9 градусов ожидается в столичном регионе в среду, 28 ноября. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

— Давление в столице и области существенно подрастёт: в середине дня составит 757 мм рт. ст. Местами слабый снег покружит в Москве и области в первой половине дня. Уже после полудня небо расчистится от облаков, осадков не ожидается, — говорится в сообщении.

Ожидается, что днём температура в Москве составит -4...-6 градусов, в области — до 9 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха — примерно 75%.

Такая погода может неблагоприятно сказаться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и психоэмоциональными расстройствами.

Напомним, центр погоды "Фобос"сообщал, что сегодня, 28 ноября, в Москве ожидается приход скандинавского антициклона.