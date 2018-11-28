Танкер-газовоз протаранил причал в порту на Сахалине

Утечки топлива и ущерба окружающей среде нет, в результате произошедшего никто не пострадал.

Танкер-газовоз врезался в причал в порту Пригородное на юге Сахалина во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что при отшвартовке танкер-газовоз Grand Elena, работающий на проекте "Сахалин-2", коснулся швартового пала причала отгрузки СПГ в порту Пригородное. В инциденте никто не пострадал, ущерба окружающей среде нет, утечка также отсутствует.

Компания расследует обстоятельства произошедшего. Судно получило пробоину. Оно поставлено на якорь, причал для отгрузки СПГ временно закрыт.