СМИ: СКР проверяет четверых подростков на причастность к изготовлению СВУ

С несовершеннолетними ведутся следственные действия, назначено несколько экспертиз.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве проверяет причастность четверых подростков к делу об изготовлении московским школьником самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

— В деле столичного подростка, обвиняемого в изготовлении СВУ, фигурируют ещё четверо несовершеннолетних. Всех их проверяют на причастность к этому преступлению, — приводит агентство слова источника. По его данным, статус подростков "пока не определён".

Отмечается, что с несовершеннолетними ведутся следственные действия, назначены экспертизы. Другие детали не приводятся в интересах следствия.

Напомним, подросток был задержан 2 ноября. У него дома обнаружили СВУ. Известно, что ранее он находился в контакте с 17-летним жителем Архангельска, который устроил взрыв на входе в местное управление ФСБ. В отношении 14-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по двум статьям.