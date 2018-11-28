Ущерб более 1,5 млн руб. СКР завёл дело после пожара на ледоколе в Петербурге

В результате произошедшего повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование.

После пожара на строящемся на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

— ... В ходе выполнения строительных и прочих работ, при которых не было обеспечено соблюдение правил безопасности их проведения, в помещении котельной произошло возгорание, переросшее в пожар третьего ранга сложности, который охватил площадь судна около 300 квадратных метров, в результате чего повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое, что принесло ущерб на сумму более 1 500 000 рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

В результате инцидента, по данным СК, пострадал работник, находившийся на борту. Он получил ожоги и был госпитализирован.

Ранее Лайф сообщал о возгорании, произошедшем на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин". СМИ сообщали, что в результате ЧП пострадали двое.