Парвиз Тухтасунов стал директором Кадастровой палаты Росреестра

В последние два года Тухтасунов занимался развитием информационных систем ведомства.

Новым главой Кадастровой палаты Росреестра стал 33-летний Парвиз Тухтасунов. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

— Перед ним поставлена задача по трансформации учреждения в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе. Фактически Тухтасунов будет отвечать за развитие всех государственных услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде, — говорится в сообщении.

Тухтасунов окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности "лечебное дело", а впоследствии высшую профессиональную школу по специальности "государственное и муниципальное управление" и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по направлению "корпоративные финансы".

Ранее он работал в коммерческих структурах, в августе 2016 года стал заместителем директора ФГБУ "Россельхозземмониторинг", а спустя два месяца — советником руководителя Росреестра и занимался развитием информационных систем ведомства.