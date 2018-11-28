Клинцевич призвал Трампа "не попадаться на удочку" из-за провокации ВМС Украины

Сенатор уверен, что Украина инцидентом в Керченском проливе намеревалась сорвать встречу президентов РФ и США на саммите G20.

Целью провокации Киева в Керченском проливе был срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине. Об этом журналистам заявил сенатор Франц Клинцевич.

— Собственно, в том числе и эту цель преследовали определённые силы в США, с подачи которых Киев организовал недавнюю провокацию в Азовском море, — заявил сенатор.

Он также призвал "не попадаться на удочку" американского лидера.

25 ноября три украинских судна пересекли границу РФ, направившись в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Также на Украине ввели военное положение на 30 дней после инцидента в Чёрном море.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил газете The Washington Post, что его ранее запланированная встреча с Владимиром Путиным находится под угрозой срыва.