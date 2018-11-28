В московских больницах в декабре пройдут дни открытых дверей

Желающие смогут пройти различные обследования, посетить лекции и занятия для пациентов.

Московские больницы, поликлиники и медицинские центры проведут в декабре этого года традиционные дни открытых дверей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В частности, медики запланировали провести более 260 мероприятий, среди них — порядка 120 для будущих родителей.

— Все желающие смогут пройти различные обследования, посетить лекции и занятия школ для пациентов, — отметил министр правительства Москвы, глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Среди мероприятий — цикл лекций "Здорово жить". Там можно будет узнать как заботиться о своём здоровье и пройти диагностику различных заболеваний.